Вещание российской телекомпании RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

RT будет исключена из сетки вещания в столице США. Причиной тому является прекращение работы двух телевизионных станций WNVT и WNVC. До сих пор они обеспечивали ретрансляцию в районе столицы США более чем десятка иностранных телеканалов, в том числе RT, а также немецкой Deutsche Welle, французской France 24 и турецкого ТРТ.

Телестанции WNVT и WNVC прекращают работу в связи с тем, что они решили продать телевизионные частоты, на которых они вещают, для использования компаниями беспроводной связи. Аукцион по продаже частот состоится через год, однако, согласно процедуре, вещание станций должно прекратиться уже сейчас.

Так, после прекращения работы ретранслирующих компаний RT пропадет из сетки вещания провайдеров кабельного телевидения в районе Вашингтона. До сих пор российская телекомпания присутствовала в сетке, поскольку американские законы требуют от кабельных фирм предоставлять клиентам доступ ко всем каналам, ведущим вещание в данном регионе, отмечает Bloomberg.

Ранее "Страна" сообщала, что в России могут приостановить вещание американского телеканала CNN.

Еще отметим, что подписанный Путиным закон об иностранных агентах стал "зеркальным ответом" США за Russia Today и Sputnik.