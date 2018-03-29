Директор "Мариупольского морского торгового порта" Александр Олейник заявил, что из-за строительства Россией Керченского моста в мариупольский порт не могут зайти 144 судна. Об этом сообщает "Донбасс.Реалии".

"Теперь через Керчь-Еникальский канал в порт Мариуполь не смогут пройти 144 судна, с которыми мы раньше работали. Причина? Российская Федерация дала официальный документ, что под арками Керченского моста отныне не смогут проходить суда свыше 33 метров", - рассказал Олейник.

В результате госпредприятие потеряет около 1,5 млн тонн грузов или 250 млн гривен чистой прибыли.

"Потерянные нами из-за моста крупнотоннажные суда раньше вывозили большие партии грузов. Только чугуна на Соединенные Штаты Америки в год мы отправляли порядка миллиона тонн. И вот теперь этот миллионный контракт переориентирован на порты большой Одессы. При этом кто-то обязательно скажет: "Украина же в целом не потеряла. Какая разница, что не из порта Мариуполь чугун пойдет, а, к примеру, из порта Южный?" Отвечу: наш товар станет дороже. Потому что привезти в Мариуполь на "коротком плече" и быстро его отправить – это одна логистика, а через пол-Украины, да еще с такой дорогой железнодорожной составляющей, это уже совсем другое дело", - добавил Олейник.

Как сообщала "Страна", Россия может открыть Керченский мост для легковушек уже в мае.

Ранее мы писали, что Путин прилетел в Крым инспектировать Керченский мост.

В прошлом году на Керченский мост надвинули автомобильные арки со стороны Кубани.