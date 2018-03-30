На аукционе Artcurial во Франции 4 июня будет пущена с молотка картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей", написанную в 1882 году.

По предварительной оценке она стоит 5 млн евро, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, объявление о продаже картины вызвало ажиотаж у акционеров, поскольку работы этого голландского художника все реже попадают на аукционы и уже два десятка лет картины Ван Гога не выставлялись на торги.

"Женщины в дюнах за починкой сетей" - первая за 20 лет картина Ван Гога, выставленная на торги. Полотно относится к раннему периоду творчества художника. Торги назначены на 4 июня.

Помимо Ван Гога, коллекционерам предложат пять небольших работ Поля Гогена, который известен дружбой с Ван Гогом.

В мае 1990 года на аукционе Christie's картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" ушла с молотка за рекордную для работ этого художника сумму в $82,5 млн.

Как сообщала "Страна", в амстердамском музее показали неизвестную картину Ван Гога из частной коллекции.

Эти произведения напоминают работы Ван Гога, которые он делал во время обучения в академии изящных искусств в Антверпене. Они демонстрируют, что в то время художник все еще активно искал свой стиль.

Напомним, что Картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали за баснословные $400 миллионов.