Налоговые инспекции в районах, городах (кроме Киева), районах в городах, объединенные государственные налоговые инспекции утратят статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах.

Об этом сообщает ЛигаНет.

Соответствующее постановлением "О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы" Кабмин утвердил 28 марта.

Следующим шагом должно стать создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.

Таким образом правительство планирует завершить процесс перехода полномочий по аудиту и работе с долгом на областной уровень и наделения районных налоговых инспекций функциями центров по обслуживанию налогоплательщиков.

Как сообщала "Страна", МВФ против налоговой амнистии в Украине.

"Идею "нулевой декларации" мы поддерживаем, но сначала нужно ускорить реформу ГФС, а она сейчас продвигается не очень активно, - заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Напомним, что украинский бизнес начали атаковать вирусы, маскирующиеся под сообщения от ГФС.