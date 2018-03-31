Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело № 910/10889/17 по иску ПАО к должнику, в отношении которого открыто производство по делу о банкротстве, о взыскании долга.

Постановление по делу № 910/10889/17 было вынесено 20 февраля 2018 года.

Суд первой инстанции вынес определение о прекращении производства по этому делу. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС не согласна с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с абзацем 6 статьи 1 Закона (в редакции, действующей до 19 января 2013 года), денежные обязательства, которые возникают после возбуждения дела о банкротстве, являются текущими требованиями.

Производство по делу о банкротстве должника возбуждено в 2012 году. Поскольку истец обратился в суд о взыскании задолженности за 2014-2015 годы, то такая задолженность является текущей.

Согласно части 1 статьи 23 Закона (в редакции, действующей до 19 января 2013 года) требования по обязательствам должника, признанного банкротом, возникшие во время осуществления процедур банкротства, могут предъявляться только в пределах ликвидационной процедуры.

Хозяйственный суд не выносил постановление о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры в деле о банкротстве.

ВС пришел к выводу, что судья, рассматривающий дело о банкротстве, должен отказать в принятии заявлений текущих кредиторов с требованиями к должнику, основанных на обязательствах, которые возникли после открытия производства по делу, поскольку споры по таким требованиям подлежат рассмотрению в порядке искового производства.

Верховный Суд отмечает, что такой отказ не лишает кредитора права обратиться с исковым заявлением к должнику в общем порядке.

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