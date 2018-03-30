Дарницкий районный суд Киева избрал организатору и участнику убийства журналиста Вячеслава Веремия меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней до 29 мая 2018 года. Обвиняемый задержан в зале суда, рассказал Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По его мнению, приговор - это общий результат внимания общественности, работы юристов, прокуроров и активистов.

"Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу - о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана. Это даже не большое достижение правосудия - Юрий Крысин и его адвокаты сами подтолкнули суд к такому решению - неоднократной неявкой адвокатов и подозреваемого в суд, бравадой и нескрываемым желанием затянуть рассмотрение дела", - пишет Найем.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Напомним, что 9 августа 2016 года ГПУ по факту совершения преступлений "титушками" во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года вынесли уведомление о подозрении в организации преследования журналистов гражданину Украины, горловчанину Джалалу Алиеву, уроженцу Дагестана. В 1998, 2001 и 2007 годах Алиев был уже судим за совершение ряда преступлений.

Вторым фигурирующим в деле об убийстве журналиста является Крысин, известный как "уголовный авторитет" по кличке Шкаф, родом из Горловки.

По делу об убийстве Веремия Крысин уже имеет меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако после ее получения "принял участие в двух бандитских эпизодах": по первому из которых получил приговор в виде 3 лет условно с испытательным сроком.

Как сообщалось, ранее суд выделил госохрану обвиняемому в убийстве журналиста "титушке" Крысину.

Между тем в ГПУ считают, что Юрий Крысин имеет покровителей среди высокопоставленных силовиков.