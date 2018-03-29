Народным депутатам предложили законодательно разрешить учитывать фактические потребительские цены при установлении размера прожиточного минимума в Украине.

Об этом сообщает ЛигаНет.

Инициаторы таких изменений хотят дополнить ст. 4 Закона "О прожиточном минимуме" новой частью.

Предложено указать, что для установления размера прожиточного минимума производится расчет стоимостных величин наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг на основе средних потребительских цен (тарифов) в стране за месяц, предшествующий месяцу проведения расчета.

Ожидается, что принятие изменений позволит обеспечить установление прожиточного минимума в расчете на месяц на одного человека и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, на основе фактических потребительских цен.

Такой прожиточный минимум должен соответствовать реальной стоимостной величине наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для каждой группы.

Законопроект № 8193 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О прожиточном минимуме" относительно обеспечения учета фактических потребительских цен при установлении размера прожиточного минимума" зарегистрирован в ВР 23 марта 2018 года.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров разрешил поднимать оклады военным, если вырастет прожиточный минимум.

Напомним, что Верховный суд Украины назвал минимальную сумму иска, который может взять к рассмотрению.