Разработчики российской компании Gero опубликовали нейронную сеть, предсказывающую вероятность смерти человека. Алгоритму требуются только данные фитнес-браслета, который анализирует физическое состояние владельца, передает TProger.

Технология учитывает биологический возраст и старение организма, сопровождающееся увеличением риска возникновения болезней и вероятности смерти, и на основании полученной информации сравнивает параметры здоровья человека со средними значениями для людей той же возрастной категории.

Обучение нейросети проводилось на данных из медицинских карт 10 тысяч человек, которые разработчики получили в ходе исследования в США. Показатели испытуемых, постоянно носивших фитнес-браслет, фиксировались в нескольких состояниях, например, во время физических нагрузок, в положении покоя, после резкого увеличения сердцебиения. Алгоритм связывал определенные последовательности действий с показателями анализов и данными медицинских историй.

Результатом работы системы стало определение у испытуемых их биологического возраста и риска смертности точнее, чем традиционными методами, которые применяются в исследованиях старения.

Также разработчики выпустили мобильное приложение Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно скачать в App Store.

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