Более 2,5 тысяч военнослужащих из 14 стран примут участие в международных учениях Rapid Trident (Быстрый Трезубец) - 2018.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"В этом году в учениях примут участие военнослужащие 14 стран. Кроме армейских подразделений Украины и США, согласие на участие в Rapid Trident-2018 отправили оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Азербайджана, Молдовы, Болгарии, Польши, Германии, Румынии. Предполагается, что в целом участие в Rapid Trident-2018 примут более 2 500 человек", - сказано в нем.

Отмечается, что самый большой военный контингент будет задействован от Вооруженных сил Украины, ядро которого будут составлять военные одной из механизированных бригад оперативного командования "Восток".

Все военнослужащие пехоты, которые примут участие в учениях, имеют реальный боевой опыт.

Также в Rapid Trident-2018 примут участие подразделение Национальной гвардии и отдельные подразделения других силовых структур.

Согласно сценарию, украинские военные и военные подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны.

Также в ходе учений пройдут курсы для офицеров, осуществляющих оценку и аттестацию подразделений по программе совместимости с НАТО.

В настоящее время продолжается обмен необходимой информацией и разработка документации.

Напомним, что осенью 2018 года НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны.

Еще отметим, что в январе этого года Верховная Рада разрешила допуск военных НАТО на учения в Украину.