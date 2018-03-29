Опубликовано видео, как из-за взрыва льда на реке в Казахстане в домах вылетели окна
В четверг, 29 марта из-за взрывных работ против льда на реке Иртыш в близлежащем городе Семей в зданиях выбило стекла.
Об этом сообщает TJournal.
По словам местного жителя это произошло из-за того, что устроившее взрыв учреждение не рассчитало количество взрывчатки при взрыве. Ударной волной выбило "все окна".
Также как минимум в трех девятиэтажных и одном пятиэтажном доме "вылетели рамы".
После взрыва как минимум три человека, включая одного ребенка, обратились за помощью к медикам. Как подчеркивают местные издания, серьезных последствий удалось избежать, поскольку многие местные жители были на работе.
Видео: youtube.com/TengrinewsTV
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