Перспективная разработка робота, который способен сортировать предметы с большой скоростью, представлена профессором Кеном Голдбергом (Ken Goldberg) и его аспирантом Джеффом Малером (Jeff Mahler) на EmTech Digital в номинации "Искусственный интеллект".

Умная машина может быстро распознавать предметы и еще быстрее разделять их на заданные группы с ранее недоступной роботам скоростью.

Секрет скорости робота кроется в принципиально новом ПО. Сканирование объектов проводит высокочувствительный датчик под управлением системы Dex-Net. Затем нейросеть принимает решение, надо ли захватывать предмет. Главное преимущество Dex-Net - возможность самообучения. Система собирает данные о различных предметах и запоминает их свойства. Если робот не уверен как поступить, то он подвинет объект, чтобы его лучше рассмотреть

По статистике, люди могут отсортировать около 400-600 предметов за час, но быстро устают, работая в таком темпе. Самый быстрый робот-сортировщик, участвующий в конкурсе от Amazon, пока достиг результата в 70-95 объектов в час.

Новый проект американских исследователей способен распределить 200-300 предметов в час, что все еще меньше скорости принятия решений у людей, но во время презентации учёные заявили, что в скором будущем смогут достичь сверхчеловеческих скоростей.

Видео: ooyala.com

Похожий способ обучения роботов ранее использовали разработчики OpenAI. Напомним, что в начале 2018 года учёные представили алгоритм, который помогает машинам учиться на ошибках.

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