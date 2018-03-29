Безвизовый режим, введенный Евросоюзом для Грузии ровно год назад, в Тбилиси расценили как первый шаг на пути к быстрому присоединения к ЕС, но на саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер развеял грузинские надежды, недвусмысленно дав понять, что в ближайшей перспективе членство в Евросоюзе Грузии не светит. Кроме того, и безвизовый режим уже оказался под вопросом.

Об этом информирует немецкое издание DW.

Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия официально попросила министра внутренних дел Германии принять на уровне ЕС меры для того, чтобы отменить безвизовый режим с Грузией.

Свое требование там мотивируют резким ростом количества заявлений от граждан Грузии с просьбой предоставить им политическое убежище, а также повышенной "криминальной активностью" грузин, чьи заявления находятся на рассмотрении. Менее чем за год действия безвизового режима - с марта 2017 по февраль 2018 - количество грузинских просителей убежища в Северном Рейне-Вестфалии выросло с 170 до 743. Прирост более чем 400 процентов.

Растет число просителей убежища из Грузии и в других европейских странах, для поездок в которых грузинам не нужны визы: во Франции, Нидерландах, Швеции, Греции. А еще - в Швейцарии, которая хотя и не входит в Европейский Союз, но относится к Шенгенской зоне.

В 2016 году здесь приняли 465 заявлений от граждан Грузии, в 2017-м - 670, то есть на 44 процента больше. Обоснованной признано одну из них. В января 2018 года поступило 100 заявлений. Таким образом, Грузия вышла на третье место в списке стран, граждане которых чаще всего просят убежища в Швейцарии - после Эритреи и Сирии. По подсчетам немецких СМИ, в прошлом году на родину были отправлены всего около 600 граждан Грузии. Сегодня же в Германии находится примерно три тысячи, которые уже получили отказ, и еще три с половиной, ожидающих от BAMF.

В упомянутом письме правительства Северного Рейна-Вестфалии также говорится о значительном увеличении "криминальной активности" вблизи именно тех общежитий для беженцев, где размещены преимущественно граждане Грузии. Увеличились не только квартирные кражи, но и воровства в супермаркетах и ​​торговых центрах, кражи велосипедов.

Пока же немецкие пограничники начали усиленно применять те инструменты, которые уже предусмотрены шенгенским кодексом. В аэропортах они все чаще сажают на обратный рейс пассажиров из Грузии, заявляют, что прилетели в отпуск, но не имеют при себе ни денег, ни кредитной карточки, ни обратного билета, ни представления о том, где проведут ближайшую ночь.