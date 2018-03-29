Большинство украинцев, получивших легальное разрешение на работу в Польше трудоустроены не на тех местах, которые ими были задекларированы. Зачастую они трудоустраиваются даже в не самой Польше, а в других странах Шенгенской зоны.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно данным Реестра занятости иностранцев, за три месяца с 1 января 2018 года польские работодатели оставили 240 тыс. заявлений о намерении принять на работу иностранных граждан, в основном украинцев и частично - белорусов.

При этом к работе приступили только 74 тыс. человек.

По мнению чиновников, это очевидный признак того, что, несмотря на реформы и ужесточение правил для работодателей, они продолжают злоупотребления при трудоустройстве иностранцев.

Для получения рабочей визы необходимо, чтобы работодатель подал декларацию в центр занятости, в которой сообщил, что намерен нанять конкретного иностранного гражданина. После того как иностранец получает визу с разрешением на работу, он просто уезжает в другую страну Шенгена или работает на незадекларированной работе.

"Это свидетельствует об использовании заявлений и разрешений на работу только для получения визы для иностранца с целью пересечения границы и входа на территорию Польши и, соответственно, в Шенгенскую зону", - заявляют в Верховной контрольной палате Польши.

В среднем украинцы могут заплатить за подачу фиктивной декларации до 600 злотых. Таким образом, с учетом того, что около 150 тыс. нынешних деклараций о найме могут оказаться фиктивными, на организации рабочих виз для украинцев мошенники заработали около 90 млн злотых.

Как сообщала "Страна", в Польше выросло число преступлений на национальной почве против украинских заробитчан. Спикер гражданских прав Адам Боднар отметил, что тревожным сигналом стал рост полных ненависти интернет-комментариев, касающихся украинцев.

Напомним, что в Польше ответили на идею сделать флаг ОУН-УПА государственным в Украине.