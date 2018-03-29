Ученые случайно обнаружили в соединительной ткани новую, ранее науке неизвестную анатомическую структуру. Она получила временное условное название "орган" и представляет собой систему полостей, заполненных жидкостью, чья функция пока не известна.

Новую структурную особенность соединительной ткани удалось обнаружить при эндоскопии, совмещенной с лазерной конфокальной эндомикроскопией тканей живого человека. Об этом сообщает Scientific Reports.

Существование дополнительной системы каналов может объяснять высокую скорость роста и распространения раковых опухолей - полости выполняют роль сосудов, по которым к опухоли доставляются питательные вещества и распространяются метастазы.

Неизвестная анатомическая структура была обнаружена при эндоскопии желчных протоков пациента. В окружающие ткани был введен флуоресцентный краситель - именно благодаря ему исследователям удалось разглядеть организованную в виде сеточки систему полостей в соединительных тканях. Образец ткани был взят у пациента при биопсии и заморожен. Оказалось, что структуру можно разглядеть, если не фиксировать ткань специальными растворами, что стандартно делается для гистологического исследования.

Исследователи сделали вывод, что система полостей является нормальной частью соединительной ткани подслизистого слоя, соединяющего слизистую и мышечную оболочки. Эти полости поддерживаются при помощи пучков коллагена, заполнены жидкостью и открываются в лимфоузлы. Внутренняя оболочка полостей выстлана клетками, похожими на обычные фибробласты (клетки соединительной ткани).

Подобные структуры ученые обнаружили в ряде тканей, которые подвергаются периодическому или регулярному сжатию. Среди них оказались подслизистые слои всего желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и мягкие ткани, окружающие бронхи и артерии. Вероятно, эти полости выполняют механическую функцию и необходимы для работы соответствующих органов. Также исследователи предполагают, что полости вносят вклад в формирование отеков и фиброзов (разрастания соединительной ткани) при различных патологических состояниях, а также «помогают» распространяться раковым опухолям.

Лазерная конфокальная эндомикроскопия представляет собой технологию визуализации тканей in vivo после внутривенного введения флуоресцентного вещества. Метод совмещается с эндоскопией и позволяет заглянуть в ткань на глубину 60-70 микрометров.

Это не первое открытие, сделанное за последние годы при помощи непрерывно совершенствующихся технологий биовизуализации. Так, в 2015 году при помощи in vivo мультифотонной микроскопии были открыты лимфатические сосуды в головном мозге.

Фото: nplus1.ru

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