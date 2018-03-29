В посольстве Российской Федерации сообщают о возможном увеличении сроков предоставления консульских услуг в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уведомляем Вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг", - говорится в сообщении посольства России.

Как сообщалось, 26 марта президент Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

28 марта сотрудники посольства России, объявленные персонами нон-грата, покинули территорию Украины.

Такие меры были приняты после скандала с отравлением экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсбери.