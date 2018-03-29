Партия "Национальный корпус" и объединенные националистические силы намерены провести 3 апреля в Киеве акцию с требованием отставки главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.

В заявлении "Национального корпуса", опубликованном на сайте партии в четверг, отмечается, что 29 марта националистам удалось попасть в сессионный зал Николаевского областного совета и убедить часть местных депутатов подписать обращение к руководству облсовета с требованием выразить недоверие главе ОГА.

Вместе с тем в "Нацкорпусе" отмечают, что глава Николаевского облсовета принял решение закрыть сессию и перенести вопрос о недоверии Савченко на несколько недель, но это "лишь ненадолго отсрочило неизбежное".

"Савченко будет отправлен в отставку, а затем предстанет перед судом, как того и требует "Национальный корпус" вместе с громадой Николаевщины или с помощью следующей внеочередной сессии, или же без нее", - сказано в заявлении.

В партии отмечают, что во время проведения акции националистических сил в Николаевском облсовете сам Савченко находился в Киеве "поближе к столичным покровителям".

"Национальный корпус" не остановится на достигнутом и добьется увольнения Алексея Савченко. Уже 3 апреля объединенные националистические силы при народной поддержке выйдут в Киеве на масштабную акцию, одним из ключевых требований которой будет увольнение Савченко", - сказано в заявлении партии.

Ранее в этот день около 50 активистов "Национального корпуса" и других националистических организаций пришли на заседание Николаевского областного совета и потребовали от депутатов вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы облгосадминистрации Савченко с должности на время следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

С аналогичным требованием выступили представители партий "Руха нових сил", ВО "Свобода" и "ДемАльянс".

Как сообщала "Страна", николаевский облсовет отложил вопрос отстранения губернатора Савченко, несмотря на присутствие Нацдружин.