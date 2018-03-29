Власти России решили выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства в Екатеринбурге. Они объявлены persona non grata и теперь им надлежит уехать до 5 апреля.

Также в России хотят закрыть консульство США в Санкт-Петербурге.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает МИД РФ, передает Интерфакс.

"Исходя из принципа взаимности в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", - сообщили российские дипломаты.

Ранее о зеркальных мерах в отношении США объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"29 марта в МИД РФ был вызван посол США в РФ Джон Хантсман, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков передал ноту протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников покинули территорию США, и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле", - указано в опубликованном сообщении.

Также российские власти напомнили о намерении американских властей захватить его помещения, чему предшествовал силовой захват ими в 2016-2017 годах пяти других объектов российской государственной собственности в США.

Как сообщала "Страна", в Госдепе назвали Россию "чудовищем из морских глубин с щупальцами".

Отметим, что у Ассанжа отобрали смартфон и компьютер после его заявлений о непричастности России.