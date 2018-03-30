Наряд группы реагирования Управления полиции охраны в г.Киеве задержал в четверг мужчину, который стрелял посреди улицы в воздух из стартового пистолета, сообщает Управление полиции охраны в г.Киеве.

"В полицию позвонили прохожие, которые сообщили, что на улице Печенежской неизвестный в воздух стреляет из пистолета… На месте правоохранители задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет", - говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Для выяснения обстоятельств 39-летнего правонарушителя доставили в Шевченковское управление полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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