Сотрудники индийского отделения Общества охраны природы обнаружили "курящую" слониху. Курильщицу нашли в Национальном парке Нагархол.

Об этом сообщается в пресс-релизе WCS.

Она набирала в рот пепел с земли, по-видимому, оставшийся после небольшого пожара, а потом с силой его выдыхала.

Ученые предположили, что так слониха занималась самолечением: пыталась есть древесный уголь, чтобы избавиться от токсинов. Или просто наслаждалась произведенным эффектом.

Исследователи из Смитсоновского института, объясняющие необычное поведение слонихи, заметили, что животные периодически занимаются самолечением.

Область знаний, изучающая это поведение называется зоофармакогнозия.

Зоологи неоднократно фиксировали такие случаи. Например, красные гверецы (или колобусы) на Занзибаре, в диету которых входят листья с высоким содержанием производных вредного для организма фенола, едят уголь, который является хорошим сорбентом, чтобы избавиться от них. А попугаи макао в этих же целях едят глину. Бонобо периодически в небольших количествах едят лиану Manniophyton fulvum, которая, по всей видимости, помогает им избавиться от паразитов.

Индийские зоологи обнаружили "курящую" слониху по пути к видеокамерам-ловушкам, которые они установили в рамках проекта по изучению тигров.

Видео: youtube.com/Wildlife Conservation Society

Как сообщала "Страна", биологи нашли у вымирающих азиатских слонов индивидуальные черты характера. Считается, что для становления личностных черт животное должно обладать развитыми когнитивными способностями и быть социальным.

Напомним, как слонихах дралась за своего малыша с напавшим на него львом.