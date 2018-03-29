Представители телеканала ZIK обратились в Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики из-за давления на журналистов и редакцию.

Об этом сообщила первый заместитель председателя парламентского комитета Ольга Червакова.

"Телеканал ZIK обратился в наш комитет с просьбой рассмотреть факты давления на редакцию со стороны маргиналов Корчинского. Надеюсь, на ближайшем заседании мы услышим Наташу Влащенко или других топ-менеджеров", - сообщила она.

По ее убеждению, в комитете Рады должны поддержать журналистов и высказаться относительно недопустимости давления на прессу.

Фото: facebook.com/chervakova

Как сообщала "Страна", радикалы из "Братства" вместе с Корчинским пикетируют телеканал ZIK - и готовятся к его блокаде.

Напомним, что Дмитрий Корчинский пригрозил уничтожить телеканал ZIK.