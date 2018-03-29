В Сети опубликовали официальный трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Его премьера назначена на 22 апреля 2018.

Второй сезон будет включать 10 серий и расскажет о новых локациях огромного тематического парка, населенного разумными роботами, передает itc.

В трейлере засветился новый парк по японской тематике ShogunWorld, а на сайте вымышленной компании Delos Destinations также присутствует упоминание о еще четырех подобных локациях.

Сюжет всего сериала основан на фильме "Westworld" (1973) Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, в котором роли актеров исполняют человекоподобные роботы.

Они пытаются втянуть посетителей в разнообразные миссии, созданные сценаристами. Очередное обновление программного обеспечения роботов приводит к появлению сбоев, однако чем дальше развивается сюжет, тем больше зрителям кажется, что это не программный сбой, а задумка создателя Westworld.

Видео: youtube.com/HBO

Как сообщала "Страна", в Google создали алгоритм, легко меняющий реальный фон на видео. Она уже доступна части пользователей мобильного приложения YouTube.

Отметим, что каналы HBO и Sky снимут сериал о Чернобыле со Стелланом Скарсгардом и Эмили Уотсон.