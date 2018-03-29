Опубликован полный список арбитров на футбольные матчи чемпионата мира 2018 в России
В ФИФА выбрали 36 арбитров и 63 ассистентов рефери, которым поручат судейскую работу на матчах чемпионата мира-2018 по футболу в России.
Их объявил комитет арбитров ФИФА.
Отбор судей начался еще в сентябре 2014 года. В окончательный список попали представители 46-ти стран.
Во второй половине апреля они соберутся в итальянском Коверчиано, где начнется их непосредственная подготовка к финальному турниру чемпионата мира.
Видео: youtube.com/FIFATV
Как сообщала "Страна", Великий Буффон назвал четверку фаворитов чемпионата мира по футболу - 2018. Сам он будет следить за играми по ТВ.
Отметим, что ФИФА получила две заявки на проведение футбольного Кубка мира 2026 года.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!