В ФИФА выбрали 36 арбитров и 63 ассистентов рефери, которым поручат судейскую работу на матчах чемпионата мира-2018 по футболу в России.

Их объявил комитет арбитров ФИФА.

Отбор судей начался еще в сентябре 2014 года. В окончательный список попали представители 46-ти стран.

Во второй половине апреля они соберутся в итальянском Коверчиано, где начнется их непосредственная подготовка к финальному турниру чемпионата мира.

Видео: youtube.com/FIFATV

Как сообщала "Страна", Великий Буффон назвал четверку фаворитов чемпионата мира по футболу - 2018. Сам он будет следить за играми по ТВ.

Отметим, что ФИФА получила две заявки на проведение футбольного Кубка мира 2026 года.