Пользователь Facebook Виктор Киншов опубликовал видео, на котором два подельника кавказской внешности крадут у него деньги в кафе прямо под видеокамерами.

"Я всего несколько дней в Киеве, а у меня уже для вас история. Пока мне домой не провели интернет, я работал в кафе под домом. Говорил в наушниках по скайпу, в это время за столик сзади меня сели 2 кавказца. Эти ... поняли, что я сосредоточен на экране и просто посмотрите на эту ловкость рук. Вытащили 350$. В полиции выразили вялое сожаление. Будьте осторожны", - написал он.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали трех мужчин, уличенных в краже из авто.

Ранее высший совет правосудия уводил судью за кражу коробки с чаем и часами.

Также в прокуратуре рассказали подробности кражи смартфона, в которой замешан сын замминистра образования