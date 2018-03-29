Новоназначенная Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова признала, что глава МВД Арсен Аваков наградил ее боевым пистолетом "Форт-9".

Об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос Украинских новостей.

"...сообщаю, что в 2015 году мной была получена ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел "Огнестрельное оружие", пистолет", - написала она.

Фото: ukranews.com

15 марта интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что министр внутренних дел Арсен Аваков наградил новоиспеченного обмудсмена Людмилу Денисову наградным пистолетом.

Ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел Украины, в виде боевого пистолета, была приурочена к 55-летию Денисовой, которое она отмечала 6 июля 2015 года. Приказ министра Авакова о награждении датирован 14 июля 2015 года.

Сообщается, что находясь на посту министра внутренних дел Украины Аваков всего подарил около 400 единиц огнестрельного оружия. Благодаря источникам в правоохранительных органах изданию удалось получить фамилии лиц, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

Как сообщала "Страна", МВД наградило пистолетом жену Пашинского. Адвокат раненного Пашинским Вячеслава Химикуса, заявила, что ее подзащитному повезло, поскольку у жены нардепа также имеется пистолет.

Напомним мнение соцсетей о новом омбудсмене Денисовой.