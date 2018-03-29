Польский политолог Марек Серант заявил, что Польша точно отреагирует на инициативу украинских депутатов сделать красно-черный флаг "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) государственным символом. Слова политолога приводит издание "Вести".

"Как минимум, этот шаг могут подать как проявление тоталитаризма. Кроме этого, коммуникация между странами может ухудшиться, и у Польши возможностей для этого предостаточно - например, она может сократить сотрудничество в экономической сфере и отказаться от поддержки Украины на международном уровне, а также может поменяться и отношение к украинцам внутри Польши", - сказал политолог.

Как сообщала "Страна", ранее в Раде предложили вывешивать красно-черный флаг УПА только по праздникам.

Мы писали, что в Борисполе на главной площади подняли красно-черный флаг УПА.

Также депутаты Хмельницкой области разрешили на праздники поднимать красно-черный флаг.