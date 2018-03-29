Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу с Россией в грузовом вагоне. Свой поступок 23-летний парень объяснил тем, что "так быстрее добраться в РФ". Он был задержан пограничниками Харьковского погранотряда.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

"При осмотре в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный-Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом", - сообщили пограничники.

Пограничники составили материалы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.

Как сообщала "Страна", Госпогранслужба объявила спецоперацию, которая продлится 7 месяцев.

Основные усилия задействованных в спецоперации ведомств будут сконцентрированы на противодействии контрабанде оружия и наркотических средств, незаконному перемещению через границу нелегальных мигрантов и подакцизных товаров.

Напомним, что польские пограничники изымают колбасу и мясные продукты у путешественников из Украины.