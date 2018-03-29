С 2019 года для студентов-медиков всех медицинских вузов Украины, которые получают степень магистра, внедряется Единый государственный квалификационный экзамен.

Об этом сообщила исполняющая министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook.

По ее словам, экзамен будет состоять из четырех компонентов:

Интегрированный тестовый экзамен КРОК;

Объективный структурированный практический (клинический) экзамен, который проверяет практические навыки выпускника;

Международный экзамен по основам медицины;

Экзамен по английскому языку профессионального направления.

"Успешное прохождение всех этапов экзамена подтвердит, что студенты медицинских вузов получили комплексную подготовку и готовы продолжать учиться в интернатуре", - сообщила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Она отметила, что введение такого экзамена позволит "впервые за годы независимости создать комплексный подход к оценке знаний будущих врачей".

Как ранее сообщала "Страна", Супрун пообещала украинцам "горячую линию по вопросам медреформы.

Также мы писали, что Супрун предлагает отменить флюорографию для украинцев.