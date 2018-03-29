Никому не нужен. Тело основателя "МММ" Мавроди четвертый день лежит в морге
Уже четвертый день после смерти основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди за его телом так никто и не приходит. Известного махинатора могут похоронить за счет государства, передает Telegram-канал Mash.
Сейчас в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди. Если после окончанию этой процедуры за его телом так никто и не придет, то умершего могут похоронить в номерной могиле.
О смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. Он скончался в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, где "скорую" ему вызвал случайный прохожий.
Ранее помощник Мавроди рассказал, какие были у отца "МММ" хронические заболевания.
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