В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение об отмене ряда административных ограничений для банков и бизнеса при осуществлении валютных операций.

Это произошло в связи с "благоприятной ситуацией на валютном рынке", сообщает пресс-служба НБУ.

Так, уже с 30 марта будет отменен суточный лимит на куплю-продажу банками валюты.

Среди прочих мер Национальный банк расширил возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

"Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 августа 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем будут отменены и меры воздействия за ее нарушение", - отмечено в сообщении.

Как сообщала "Страна", экспортеры не стали продавать доллар и завалили валютный курс гривни.

Отметим, что Порошенко ввел главу Нацбанка Смолия в состав СНБО.