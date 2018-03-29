Голливудская актриса Сара Джессика Паркер поддержала свою партнершу по фильму "Секс в большом городе" Синтию Никсон, которая баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка.

О своем голосе "За" Паркер заявила на собственной странице в Instagram.

"Мама. Активист. Адвокат. Боец. Нью-Йорк. Дорогой друг. Та, что бежит за губернатором нашей великой державы. Моя сестра на экране, ты имеешь мою любовь, поддержку и голос", - написала Паркер и подкрепила свой пост фотографией Синтии Никсон.

Заметим, что в случае победы Синтия станет первой женщиной и представительницей ЛГБТ (в 2012 году актриса оформила брак с активисткой Кристин Маринони), которая возглавит эту должность в Нью-Йорке.

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