Польские таможенники ввели усиленный контроль в пунктах пропуска на восточной границе, в т.ч. с Украиной - для профилактики африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает "Польское радио".

Одним из факторов, которые способствуют ее распространению могут быть продукты питания, которые с собой везут путешественники с восточных границ Польши.

"Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом", - сказал Петр Погожельський из таможенного отдела Государственной налоговой администрации.

"На протяжении целого прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью", - отметил Поґожельський.

По словам Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые незаконно ввозят в Польшу из-за пределов ЕС, могут влиять на развитие вируса АЧС в окрестностях Варшавы. Случай болезни подтвержден там неделю назад.

Польские власти намерены начать возводить стену на границе с Украиной и Белоруссией в сентябре, чтобы остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней.

Как сообщала "Страна", Рада хочет запретить продажу домашнего мяса из-за вспышки АЧС. В последние годы в Украине существует серьезная проблема распространения особо опасной болезни животных - африканской чумы свиней (АЧС).

Напомним, что в апреле украинцам ограничат продажу домашнего мяса.