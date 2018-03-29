Апелляционный суд Киева признал законным задержание нардепа Надежды Савченко. Об этом передает корреспондент "Страны" с места событий.

Ранее Шевченковский суд признавал, что ее задержали незаконно. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержание Савченко 22 марта 2018 года.

Кроме того, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда столицы, который 23 марта арестовал народного депутата Надежду Савченко на два месяца без права внесения залога.

Напомним, что сегодня в Апелляционном суде Киева рассматривали жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда столицы об аресте их подзащитной на два месяца без права внесения залога.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Савченко подозреают по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.