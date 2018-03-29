Общественные организации будут обращаться в Конституционный суд, чтобы определить законность введения электронного декларирования для антикоррупционеров. Об этом говорится в совместном заявлении 86 организаций-подписантов.

"Распространение на физических лиц антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей нарушают Европейскую конвенцию по правам человека и основных свобод, положения Конституции Украины о праве на свободу объединений, труд, равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности, свободу мысли и слова", - заявили общественные организации.

Среди подписантов, в частности, "Реанимационный Пакет Реформ", "Следствие-инфо", "Бигус-инфо", "Институт гражданского общества", "Центр UA", "Центр экономической стратегии", "Институт массовой информации" и другие.

Как сообщала "Страна", накануне 1 апреля Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров.

Также ЕС сделал разгромное заявление по поводу подачи е-деклараций антикоррупционерами.

Мы писали, что украинских антикоррупционеров все-таки вынудят сдавать декларации несмотря на требования Запада.