Бабушкинский суд Москвы признал россиянина Романа Железнова виновным в участии в боевых действия на Донбассе в составе батальона "Азов". Приговор вынесен заочно.

Об этом передает РИА Новости из зала суда.

"Суд установил: Железнов в качестве наемника совершил участие в вооруженном конфликте", - огласил приговор судья.

Это уже второй приговор в отношении россиянина за участие в военных действия на Донбассе - первый, тоже заочный, был вынесен в Самаре в отношении другого бойца "Азова".

Сам Железнов в Россию не вернулся, поэтому процесс происходил заочно, без его участия. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить его к шести годам лишения свободы по статье 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте".

Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, который заявил, что его сын работал в пресс-службе "Азова", и ни в каких боевых действиях не участвовал. По словам Железнякова-старшего, его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где ему пришлось остаться из-за "сфабрикованного дела" в России.

"Роман учился на политолога, окончил Высшую школу экономики, в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось "ни на умственных способностях, ни на его поведении", - добавил отец.

Как следует из обвинительного заключения по делу о наемничестве, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне "Азов".

"Не позднее апреля 2014 у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды", - заявила российский прокурор.

Побыв в нескольких странах Европы, Железнов прошел обучение в полке "Азов", получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

После, отмечает обвинение, он в качестве наемника выполнял приказы командира батальона "Азов", заключающиеся "в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь". После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе "Азова".

Ему вменяется то, что он "способствовал нестабильности".

Роман Железнов, известный как "Зухель" стал первым, кого в России осудили по статье "наемничество"– суд приговорил его к 4 годам колонии.

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