Руководство полиции Тернопольской области назначило служебную проверку в связи с инцидентом в одном из развлекательных заведений областного центра, где нескольких правоохранителей сняли на видео, во время их танцев под песню российского певца Олега Газманова, сообщает Громадське со ссылкой на представителя облуправления полиции Сергея Крета.

Ранее в СМИ была распространена информация, что полицейские якобы поедут служить в зону АТО на Донбасс из-за того, что развлекались под песню, которая прославляет российских военных.

"Был день рождения у кого-то. Полицейские отдыхали в ресторане. Затем пришла девушка, которая спровоцировала инцидент и заказала песню. Затем она заплатила музыканту деньги за нее. Правоохранители танцевали и пили, не обращая внимания на песню. А девушка сняла видео и обнародовала его на Youtube", - пояснил представитель полиции Тернопольской области.

Крет также отметил, что полицейские в ресторане не были при исполнении служебных обязанностей.

"Это была спровоцирована ситуация. Назначена служебная проверка. Но люди имеют право отдохнуть. Служебное расследование покажет. Если были какие-то нарушения норм поведения, или это признают моральным нарушением ... Хотя бы официально нет такой запрета на русские песни. Это решает владелец заведения, и это неофициальное правило ", - добавил он.

При этом Крет назвал фейком и опроверг информацию о том, что кто-то из состава полиции будет направлен в батальон служить в зону АТО.

"Не мы решаем, кто едет на Донбасс, а центр АТО. У нас там есть батальон "Тернополь", который ездит на ротацию. Полицейский отряд не ездит. Сейчас из полиции туда никто не едет", - пояснил он и добавил, что якобы "высылка на службу на Донбасс" не может быть наказанием за какие-либо действия.

Как сообщала "Страна", ранее в Тернополе запретили исполнять песни Газманова и Депардье







