Правоохранители изъяли большой арсенал оружия у жителя города Черноморска Одесской области.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Сотрудники уголовного розыска совместно с представителями военной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), провели санкционированный обыск в гаражном кооперативе жителя города Черноморска", - рассказал он.



Правоохранители изъяли 3 револьвера, пистолет, снайперскую винтовку, два автомата Калашникова, два глушителя, ручной пулемет Калашникова, две гранаты и сотни патронов различного калибра.







Фото: pravda.com.ua

"Решается вопрос о задержании гражданина в порядке ст. 208 УПК", - подытожил Тракало.

Как сообщала "Страна", под Киевом пьяный атошник расстрелял полицию из автомата, а потом забросал гранатами.

Мы писали, что в посылках, которые отправляли украинцам в Италии, нашли детали к автомату Калашникова.

Ранее в Киеве мужчина с пистолетом напал на медиков скорой помощи, просивших его освободить дорогу.