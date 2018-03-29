На пятницу, 30 марта Национальный банк Украины понизил официальный курс гривни по отношению к доллару до уровня 26,543496 грн/$1.

В сравнении с официальным курсом на четверг доллар США подорожал на 1,4 копейки. Об этом сообщает Интерфакс.

100 долларов США - 2654.3493 гривен

100 Евро 3270.4238 грн.

10 российских рублей 4.5953 грн.

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 марта составил 245,2 млн.

Как сообщала "Страна", доллар медленно идет вверх, но гривны все равно не хватает. Вслед за безналичным рынком начал подниматься и курс в обменниках, при этом банкиры говорят о "вялых торгах".

Напомним, что в Ощадбанке заявили про сайт-клон, который выманивает данные платежных карточек.