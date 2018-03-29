В Египте бушует сильнейшная песчаная буря. Перекрыты дороги, закрыты школы
В Египте перекрыли движение на дорогах в отдельных районах, закрыли морские порты и отпустили домой студентов и школьников из-за песчаных бурь.
Об этом сообщает местное издание Masrawy.
Больше всего от непогоды пострадали центральные и южные районы страны - Новая долина, Луксор, город Асьют и другие. В городах местами отсутствует электричество, существует запрет на выход рыбаков на ловлю рыбы, метеорологи объявили штормовые предупреждения.
Видео: facebook.com
Отметим, что погодные условия и предпринятые властями меры не повлияли на популярные среди туристов курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе на юге Синайского полуострова, где бурь не наблюдается.
Видео: facebook.com
Как сообщала "Страна", ранее в январе в Египте песчаные бури задержали два авиарейса в Украину.
Всего в Египте из-за песчаной бури застряли 300 украинских туристов.