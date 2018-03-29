В Египте перекрыли движение на дорогах в отдельных районах, закрыли морские порты и отпустили домой студентов и школьников из-за песчаных бурь.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Больше всего от непогоды пострадали центральные и южные районы страны - Новая долина, Луксор, город Асьют и другие. В городах местами отсутствует электричество, существует запрет на выход рыбаков на ловлю рыбы, метеорологи объявили штормовые предупреждения.

Видео: facebook.com

Отметим, что погодные условия и предпринятые властями меры не повлияли на популярные среди туристов курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе на юге Синайского полуострова, где бурь не наблюдается.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в январе в Египте песчаные бури задержали два авиарейса в Украину.

Всего в Египте из-за песчаной бури застряли 300 украинских туристов.