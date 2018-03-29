Состояние здоровья дочери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, Юлии "быстро улучшается". Спустя почти четыре недели после отравления она вышла из критического состояния. Об этом сообщает BBC со ссылкой на врачей.

В больнице, где находится дочь Скрипаля, сообщают, что ее состояние улучшилось благодаря лечению.

"Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипач, его организм хорошо воспринял лечение, однако она продолжает получать экспертную клиническую помощь круглосуточно", - отметила главный врач больницы Кристин Бланшард.

Напомним, 4 марта перед торговым центром Maltings в городе Солсбери на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь. Они пострадали из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервнопаралитического вещества "Новичок".

Ранее "Страна" писала о том, что в Солсбери полицейские забрали скамейку, на которой нашли отравленного Скрипаля.

Также мы сообщали об опасениях медиков, что после отравления у Скрипаля и дочери пострадают умственные способности.