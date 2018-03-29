Легендарный диссидент Степан Хмара, который хочет взять Надежду Савченко на поруки, вспомнил предупреждение покушений на нардепов Гончаренко и Геращенко, а вместе с ними и о том, как бездействуют спецслужбы, будучи сосредоточенными наоборот на провокациях.

"Какой человек может поверить, что два человека и третий подставной могли сотворить переворот? Если это не фейковое дело, то где те десятки арестованных по нему? Они сбежали уже все!", - заявил диссидент Степан Хмара выступая в зале суда, где рассматривалась апелляция по делу Надежды Савченко.

По его словам, эта операция была рассчитана на запугивание населения. "Эта операция была рассчитана на запугивание населения. Отвлечь внимание от мирных протестов. И Надежду одели в эту одежду. Это совместная операция российских и украинских спецслужб, чтобы отвлечь внимание от бандитской коллаборантской власти. - продолжает Хмара", - говорит диссидент.

"Я своей жизнью и деятельностью заслужил, чтобы у вас хватило терпения несколько минут меня выслушать. Это дело будет завершено только после смены президента Украины. Это будет после выборов. Никакого эффективного следствия не будет. Нужно было вызвать психологический страх и отвлечь внимание от организованных мирных акций против бандитской коллаборационисткой власти. Верховная Рада перепугана. Эти 268 полудебильных депутатов (смех в зале) проголосовали за арест, ничуть не думая об авторитете державы!", - говорит Хмара, не обращая внимание на замечание судьи.

Он добавил, что на разделяет методом Савченко, но призывает отпустить ее на поруки.

"Авантюра не пройдет. Нет оснований держать под стражей Надежду. Я не говорю виновата она или нет. Я сочувствую ей. И считаю неправильным использование элементов шантажа и авантюризма в политике, потому что это до добра не приводит. Она молодой политик. Она научится. Она оригинальный человек. Она способная и дай бог ей, чтобы она не разрушала свое здоровье под стражей, а могла вместе с мамой, там, писанки писать и ходить к следствию хоть каждый день. Я знаю, что она будет это делать и гарантирую, что она никуда не убежит. Потому что ей некуда бежать. И нет смысла бежать", утверждает Хмара.

"Вы задаете себе вопрос, что будет? Я знаю, что в этом деле нет перспектив по тем обвинениям, которые ей предъявлены. И как наше государство будет выглядеть в мире? Как вы, панове судьи, будете выглядеть в мире? Может кто-то думает о своих узких интересах, корпоративных интересах или нынешней власти интересах? Меня интересуют интересы моей державы в том, о чем она жаждет всю свою жизнь. Вот почему я считаю, что не надо раздувать скандал, возмущать общество, а нормально расследовать дело. Для этого не надо держать Надежду Савченко под арестом!" - считает диссидент.

"Если не хотите отдать мне ее на поруки, то можете держать под домашним арестом, то такое. Если разрешите мне взять ее на поруки, то я гарантирую, что я буду всем своим влияние и авторитетом способствовать, чтобы она своевременно появлялась в суде и сообразно закону давала свои показания", предлагает Хмара.

"Если мы считаем, что строим правовую державу, то мы должны держать в уме, что в центре ее должен быть человек. И мне дорог каждый человек, в том числе этот молодой человек, способный и талантливый. И я хочу, чтобы у нее было время в политике. Я гарантирую, что она не убежит. Что я непонятного говорю? Этот вопрос касается не только этой особы, но и моей державы, которая зовется Украина", резюмировал Степан Хмара в зале суда.

Ранее "Страна" сообщала, что Апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко в тюрьме до 20 мая.