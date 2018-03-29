Националистическая организация "Правый сектор" намерена помешать театральной постановке пьесы "Лесная песня" по Лесе Украинке, которую 11 апреля покажет Днепровский академический театр драмы и комедии.

Об этом говорится на сайте организации.

"11 апреля Днепровский академический театр драмы и комедии будет показывать спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня". Все бы ничего, да вот только эта драма-феерия переведена для чего-то на русский язык", - говорится в сообщении.

Между тем местное управление культуры, религии и национальностей никак не отреагировало на этот факт.

"Из чего можно сделать вывод, что они поддерживают экспансию российским оккупантом украинской молодежи. Именно молодежи, потому что эта драма Леси Украинки входит в школьную программу. Такая русификация украинской литературы влияет на качество изучения национального языка, что негативно отразится на процессах в государстве и становлении Украинского самостоятельного соборного государства", - отметили в организации.

В связи с этим движение "Правый сектор" заявило, что будет "сопротивляться русификации в Днепре всеми силами".

Ранее сообщалось, что "Правый сектор" обещает сопротивление грантоедам, которые запланировали гей-парад в Одессе.