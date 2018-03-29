"Перевели зачем-то на русский язык". В Днепре "Правый сектор" планирует сорвать постановку по Лесе Украинке
Националистическая организация "Правый сектор" намерена помешать театральной постановке пьесы "Лесная песня" по Лесе Украинке, которую 11 апреля покажет Днепровский академический театр драмы и комедии.
Об этом говорится на сайте организации.
"11 апреля Днепровский академический театр драмы и комедии будет показывать спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня". Все бы ничего, да вот только эта драма-феерия переведена для чего-то на русский язык", - говорится в сообщении.
Между тем местное управление культуры, религии и национальностей никак не отреагировало на этот факт.
"Из чего можно сделать вывод, что они поддерживают экспансию российским оккупантом украинской молодежи. Именно молодежи, потому что эта драма Леси Украинки входит в школьную программу. Такая русификация украинской литературы влияет на качество изучения национального языка, что негативно отразится на процессах в государстве и становлении Украинского самостоятельного соборного государства", - отметили в организации.
В связи с этим движение "Правый сектор" заявило, что будет "сопротивляться русификации в Днепре всеми силами".
Ранее сообщалось, что "Правый сектор" обещает сопротивление грантоедам, которые запланировали гей-парад в Одессе.