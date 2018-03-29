Бывший офицер разведки РФ, украинец Константин Килимник может быть фигурантом расследования о связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В материалах дела указано некое "лицо А" - это человек, который работал в лоббистской фирме руководителя кампании Трампа Пола Манафорта.

Согласно данным источника издания, украинец Килимник, который сотрудничал с Манафортом при работе на Партию регионов, подходит под данное описание.

Следствию стало известно о контактах "лица А" с партнером Манафорта Риком Гейтсом и адвокатом Алексом ван дер Цване осенью 2016 года.

Ранее сообщалось, что возглавив предвыборный штаб Дональда Трампа, Манафорт сам пытался связаться с российским олигархом Олегом Дерипаской через близкого к администрации Януковича Константина Килимника.

Напомним, Соединенные Штаты начали расследовать вмешательство России в выборы президента 2016 после того, как советник кампании Трампа проговорился австралийском дипломату.

Как сообщала "Страна", стало известно, что Белый дом не рассматривает помилование Пола Манафорта и Майкла Флинна.

Мы писали, что Янукович рассказал о личных контактах с Манафортом.

Также СМИ ранее писали, что Манафорт мог продвигать интересы Януковича в ЕС через экс-канцлера Австрии.