Верховной Раде предлагают увеличить штрафы за разрушение памятников и позволить их принудительный выкуп в коммунальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Санкции должны быть сопоставимы с масштабами нарушения. Например, сейчас владельцы хитрят и оформляют историческое здание на физическое, а не юридическое лицо, доводят до разрушения и просто радуются штрафам в 1700 гривен. Но согласно предложенным изменениям, штраф за это будет не только одинаковый для физических и юридических лиц, но и увеличен в разы", - сказал один из инициаторов законопроекта заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Также Раде предлагают усилить ответственность в том числе и уголовную за нарушение охранного законодательства.

Законопроект предусматривает также введение ответственности за причинение вреда не только памятникам, но и только выявленным объектам культурного наследия и их частям.

Ранее "Страна" писала о том, что после пожара Минкульт просит Кличко выкупить старинный дом возле ЦУМа.

Также мы сообщали, что Кличко пообещал забирать у владельцев заброшенные исторические дома Киева.