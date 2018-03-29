Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с 30 марта начинает масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной", - говорится в сообщении по результатам совещания у премьер-министра Владимира Гройсмана с главой ГосЧС Николаем Чечеткиным.

Премьер подчеркнул, что данные проверки необходимо сделать как можно быстрее в полной координации с местными властями.

Вместе с тем Гройсман отметил, что проверки не могут быть инструментом давления, но должны обеспечить безопасность граждан.

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - подчеркнул Гройсман.

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