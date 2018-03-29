Сегодня, 29 марта, на внеочередном заседании НАПК, посвященном решению вопроса о представлении электронной деклараций представителями общественности, утверждены соответствующие разъяснения. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В НАПК напомнили, что Верховная Рада не поддержала изменения в закон "О предотвращении коррупции" относительно отмены обязанности представления электронной деклараций представителями общественности до конца очередного этапа декларирования.

Поэтому Национальное агентство как орган, наделенный полномочиями осуществлять проверку деклараций и контроль своевременности их представления, подготовило и утвердило разъяснения.

В документе дается перечень субъектов, которые должны подавать декларацию - лица, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ в сфере противодействия в Украине коррупции и непосредственно осуществляют общественную деятельность в сфере противодействия коррупции.

А также указаны сроки за которые надо декларировать имущество - с 30 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Фото: nazk.gov.ua

Ранее послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии относительно е-декларирования для антикоррупционных активистов. Ранее ЕС сделал разгромное заявление по поводу подачи е-деклараций антикоррупционерами.

Мы писали, что накануне 1 апреля Порошенко призвал Раду срочно отменить е-декларации для антикоррупционеров.