Мебельные стяжки — прочное соединение на продолжительное времяреклама
Мебельные стяжки бывают разных видов и способов крепления. Подобрать под нужную деталь каркаса и сделать прочную фиксацию получится без проблем. Представленный выбор крепежной фурнитуры позволяет профессионально выполнять монтаж мебельных изделий.
С помощью стяжек вы сможете собрать:
- шкаф-купе;
- кухню;
- тумбочки;
- диван;
- комод;
- кровать и другие конструкции.
Для качественной сборки и дальнейшего продолжительного использования мебели следует приобретать только качественную фурнитуру от проверенных производителей.
Разновидности видов крепления для сборки мебели
Мебельные стяжки бывают таких видов:
стяжки для столешниц;
эксцентриковые;
межсекционные;
трапециевидные;
конфирматы;
рафиксы и прочее.
В компания "ВиЯр" представлен весь данный ассортимент, в том числе и эксцентрики https://viyar.ua/catalog/styazhki.
Для столешниц стяжки простые, но с надежными соединительными элементами. Они представляют собой винт, упоры и гайки. Хорошо подходят для крепления столешниц на офисных и кухонных столах. Даже непрофессионал справится с поставленной задачей установки мебельных стяжек на столешницах, имея лишь пару инструментов.
Эксцентриковые стяжки являются распространенным вариантом скрытых крепежей. Состоят из 2 элементов — стяжного винта и эксцентрикового фиксатора. Заглушки помогут скрыть видимость пазов с крепежом. Эксцентриковые стяжки способствуют надежному и недолговременному сбору конструкции.