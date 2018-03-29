Мебельные стяжки бывают разных видов и способов крепления. Подобрать под нужную деталь каркаса и сделать прочную фиксацию получится без проблем. Представленный выбор крепежной фурнитуры позволяет профессионально выполнять монтаж мебельных изделий.  

С помощью стяжек вы сможете собрать:

  • шкаф-купе;
  • кухню;
  • тумбочки;
  • диван;
  • комод;
  • кровать и другие конструкции. 

Для качественной сборки и дальнейшего продолжительного использования мебели следует приобретать только качественную фурнитуру от проверенных производителей.

Разновидности видов крепления для сборки мебели 

Мебельные стяжки бывают таких видов:

стяжки для столешниц;
эксцентриковые;
межсекционные;
трапециевидные;
конфирматы;
рафиксы и прочее. 

В компания "ВиЯр" представлен весь данный ассортимент, в том числе и  эксцентрики https://viyar.ua/catalog/styazhki.

Для столешниц стяжки простые, но с надежными соединительными элементами. Они представляют собой винт, упоры и гайки. Хорошо подходят для крепления столешниц на офисных и кухонных столах. Даже непрофессионал справится с поставленной задачей установки мебельных стяжек на столешницах, имея лишь пару инструментов.

Эксцентриковые стяжки являются распространенным вариантом скрытых крепежей. Состоят из 2 элементов — стяжного винта и эксцентрикового фиксатора. Заглушки помогут скрыть видимость пазов с крепежом. Эксцентриковые стяжки способствуют надежному и недолговременному сбору конструкции.

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