Мебельные стяжки бывают разных видов и способов крепления. Подобрать под нужную деталь каркаса и сделать прочную фиксацию получится без проблем. Представленный выбор крепежной фурнитуры позволяет профессионально выполнять монтаж мебельных изделий.

С помощью стяжек вы сможете собрать:

шкаф-купе;

кухню;

тумбочки;

диван;

комод;

кровать и другие конструкции.

Для качественной сборки и дальнейшего продолжительного использования мебели следует приобретать только качественную фурнитуру от проверенных производителей.

Разновидности видов крепления для сборки мебели

Мебельные стяжки бывают таких видов:

стяжки для столешниц;

эксцентриковые;

межсекционные;

трапециевидные;

конфирматы;

рафиксы и прочее.

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Для столешниц стяжки простые, но с надежными соединительными элементами. Они представляют собой винт, упоры и гайки. Хорошо подходят для крепления столешниц на офисных и кухонных столах. Даже непрофессионал справится с поставленной задачей установки мебельных стяжек на столешницах, имея лишь пару инструментов.

Эксцентриковые стяжки являются распространенным вариантом скрытых крепежей. Состоят из 2 элементов — стяжного винта и эксцентрикового фиксатора. Заглушки помогут скрыть видимость пазов с крепежом. Эксцентриковые стяжки способствуют надежному и недолговременному сбору конструкции.