Президент Петр Порошенко на днях подписал закон о новых правилах парковки авто. Документ был принят Верховной Радой 21 декабря 2017 года.

Мы подробно анализировали новые правила парковки еще на стадии законопроекта в материале "Остановился на пять минут, а пришьют дело. Чем грозит водителям новый закон о парковках".

Главная опасность документа в том, что вводится слишком много оснований для конфискации автомобиля.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования, так что подчиняться новым правилам мы начнем со второго полугодия 2018 года.

"Страна" напоминает о деталях новых правил парковки.

Как будут фиксировать нарушения

Привлечение к ответственности за неправильную парковку будет происходить в трех режимах.

Первый – это непосредственный контакт полицейских и водителей-нарушителей, проверка соответствующих документов и составление постановления о привлечении к ответственности на месте нарушения.

Также нарушение правил будут фиксировать стационарные камеры на дорогах, это автоматический режим фиксации. Информация с камер будет поступать в центры обработки информации.

После этого полицейские будут проводить проверку и составлять постановление. В таком режиме с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы – их хватает на три нарушения. После этого начинаются материальные штрафы.

Новинка закона – режим фотосъемки или видеозаписи. Речь идет о съемке трех видов нарушений в ручном режиме. Этим будут заниматься полицейские и инспекторы по парковке. Врочем, пока это самая непонятная часть закона: обычно когда дело доходит до затрат на специальные камеры, инициатива затухает (как это было с нормой о скорости в 50 км/ч, которую никто не выполняет).

Непонятно и то, как будут штрафовать машины на еврономерах. Их владелец, как правило, фирма-посредник, а не тот, кто реально эксплуатирует авто. И таких автомобилей огромное количество в каждом украинском городе.

Штрафные баллы в этой системе не предусмотрены – сразу будет налагаться денежный штраф. Наказываться будет владелец автомобиля. При фиксации в этом режиме полицейский или инспектор оставит копию постановления об административном правонарушении на лобовом стекле авто.

Размеры штрафов

Штрафы не повышаются, при этом появляется возможность оплачивать их со скидкой 50%. Это работает при фиксации нарушения в автоматическом режиме. Для нарушителей предусмотрен 10-дневный период, в который можно оплатить половину наложенного штрафа, и при этом он будет считаться уплаченным полностью.

Что касается режима фото-или видеозаписи, то таких 10-дневных периода выделяется два. Первый из них – с момента совершения нарушения, а второй со дня вступления в силу официального постановления.

Штраф за нарушение правил парковки составит 20-кратный размер стоимости услуг одного часа площадки, на которой произошло нарушение. Кроме того, за необоснованную парковку на льготных местах предусмотрен штраф в 30-кратном размере от стоимости 1 часа парковки.

Таким образом, штрафы в столице будут колебаться от 100 до 400 гривень (час парковки в Киеве, в зависимости от зоны, стоит от 5 до 20 грн).

Добавим, что инспекторам запрещено брать у водителей оплату наличными – за это оштрафуют уже их.

Эвакуация авто

Теперь полиция сможет эвакуировать припаркованные автомобили, которые мешают движению транспорта.

Закон предусматривает эвакуацию в следующих случаях: авто занимает 2 или более ряда на проезжей части ; машина стоит в запрещенных ПДД местах остановки или стоянки; авто делает невозможным движение другого транспорта или препятствует движению пешеходов.

Запрещена парковка на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах или под ними в туннелях, ближе 30 м от остановок общественного транспорта, ближе 10 м от дорожных работ, в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд припаркованного авто.

Запрещено также оставлять автомобиль ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий, на пешеходных переходах и перекрестках или ближе 10 м от них, кроме остановки для предоставления преимущества в движении.

Правоохранители обязаны фиксировать на фото или видео обстоятельства, послужившие основанием для эвакуации машины.

Владельцу транспорта должна отправляться информация о нарушении смс-кой или электронным письмом. И здесь сразу закладывается проблема: чтобы получать оповещение, нужно заранее обратиться в МВД с заявлением, чтобы в Реестр владельцев авто внесли ваши контактные данные.

Если же вы этого не сделали - то об эвакуации автомобиля сможете узнать, когда обнаружите вместо него пустое место.

Один день стоянки автомобиля на штрафплощадке обойдется владельцу машины в тысячу гривен. Кстати, отдадут автомобиль только владельцу. Если машину вам дал поездить дедушка, живущий в другом городе, то именно ему придется ехать забирать авто. По доверенности его не отдадут.