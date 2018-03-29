В российском МИД отреагировали на задержание украинскими пограничниками в водах Азовского моря рыболовецкого сейнера "Норд" под флагом России. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские пограничники уподобились сомалийским пиратам. Таявление Захаровой цитирует микроблог МИД России в Тwitter.

«Налицо очередная провокационная выходка украинской власти в отношении граждан Российской Федерации. Относительно экипажа судна Украинские пограничники действовали вроде сомалийских пиратов», - заявляет Захарова.

Также она отметила, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы «в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства».

Представительница МИД России также отметила, что ее ведомство рассматривает «акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России».

«МИД РФ требует немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна« Норд »законному владельцу», - говорится в микроблоге.

Ранее "Страна" писала о том, что 26 марта в Азовском море было задержано судно из аннексированного Крыму под флагом РФ.

Также мы сообщали, что ФСБ России возбудила дело против украинских пограничников за задержание российского сейнера.