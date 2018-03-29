Уже с апреля "Укрзализныця" вводит новую систему уборки в отечественных поездах.

Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 29 марта.

Как отмечается, нововведения ожидаются после изучения украинскими железнодорожниками опыта Белоруссии, где они побывали в рамках обмена опытом.

Предполагается, что проводники с введением новой системы больше не будут осуществлять влажную уборку вагонов в пункте формирования поезда. Данная функция должна перейти специально созданным уборочно-экипированным бригадам.

"Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, были разработаны два новых технологических процесса — внутренняя мойка пассажирских вагонов работниками производственных подразделений и работа уборочно-­экипировочных бригад пассажирских вагонов", — рассказали в пресс-службе.

Вводятся три вида уборки вагонов поездов — промежуточная, основная и генеральная. Предполагается, что первый вид будут применять перед отправлением поезда и на пути его следования, второй — дважды в год (зимой и летом), третий — после проведения планового ремонта и технической ревизии.

В "Укрзализныце" отметили, что указанная система уборки уже внедрена в пассажирском вагонном депо Днепра.

Ранее "Страна" сообщала, что на Пасху "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.

Также Укрзализныця запускает "лист ожидания" билетов на поезда.