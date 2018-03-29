Проводники "Укрзализныци" с 1 апреля не будут делать влажную уборку поездов
Уже с апреля "Укрзализныця" вводит новую систему уборки в отечественных поездах.
Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 29 марта.
Как отмечается, нововведения ожидаются после изучения украинскими железнодорожниками опыта Белоруссии, где они побывали в рамках обмена опытом.
Предполагается, что проводники с введением новой системы больше не будут осуществлять влажную уборку вагонов в пункте формирования поезда. Данная функция должна перейти специально созданным уборочно-экипированным бригадам.
"Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, были разработаны два новых технологических процесса — внутренняя мойка пассажирских вагонов работниками производственных подразделений и работа уборочно-экипировочных бригад пассажирских вагонов", — рассказали в пресс-службе.
Вводятся три вида уборки вагонов поездов — промежуточная, основная и генеральная. Предполагается, что первый вид будут применять перед отправлением поезда и на пути его следования, второй — дважды в год (зимой и летом), третий — после проведения планового ремонта и технической ревизии.
В "Укрзализныце" отметили, что указанная система уборки уже внедрена в пассажирском вагонном депо Днепра.
Ранее "Страна" сообщала, что на Пасху "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.
Также Укрзализныця запускает "лист ожидания" билетов на поезда.