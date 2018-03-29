Юрист Андрей Портнов требует через суд от СБУ опровергнуть обвинения в государственной измене. Об этом он сообщил на Facebook.

"Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене. Также напоминаю Главе СБУ, что уже прошло целых три дня, как я дал ему и его тупому Президенту фору в расследовании этого дела путём письменного послания их обоих на .... Несмотря на это, уведомления о подозрении об измене мне так и не предъявлено", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Ранее народный депутат Андрей Левус ("НФ") заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Андрея Портнова.

По словам Левуса, Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом якобы свидетельствует запись телефонного разговора между советником Президента России Глазьевым и председателем Верховной Рады АРК Константиновым. Разговор якобы был зафиксирован украинской разведкой 1 марта 2014 года. Так, во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановление, которое подготовил Портнов - украинский юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента.

Сам Андрей Портнов ранее уже назвал все эти обвинения лживыми, а после сообщения Левуса написал, что это манипуляция.